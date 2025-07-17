Тогда как в других регионах возможны грозы, град и сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какую погоду прогнозируют синоптики 18 июля?

В течение дня в юго-западной части Украины, кроме крайнего востока, ожидаются умеренные дожди. Зато на Закарпатье и Прикарпатье, в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, днем и в Житомирской областях будут значительные осадки.

Ночью в юго-западной части, днем по всей территории Украины, кроме запада, возможны грозы. Тогда как на Левобережье местами будет град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. В течение дня ожидается ветер переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха в южной части и на востоке страны ночью будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, днем – от +29 до +34 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут показывать +13 – +18 градусов тепла, днем – +21 – +26 градусов тепла. В западных областях воздух прогреется до +16 – +21 градуса тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +21...+23;

Ужгород +18...+20;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +23...+25;

Винница +22...+24;

Одесса +27...+29;

Николаев +28...+30;

Херсон +29...+31;

Симферополь +30...+32;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +30...+32;

Донецк +31...+33;

Луганск +31...+33;

Харьков +30...+32.



Прогноз погоды в Украине на 18 июля / Скриншот карты Укргидрометцентра