Тогда как в других регионах возможны грозы, град и сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какую погоду прогнозируют синоптики 18 июля?
В течение дня в юго-западной части Украины, кроме крайнего востока, ожидаются умеренные дожди. Зато на Закарпатье и Прикарпатье, в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, днем и в Житомирской областях будут значительные осадки.
Ночью в юго-западной части, днем по всей территории Украины, кроме запада, возможны грозы. Тогда как на Левобережье местами будет град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. В течение дня ожидается ветер переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха в южной части и на востоке страны ночью будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, днем – от +29 до +34 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут показывать +13 – +18 градусов тепла, днем – +21 – +26 градусов тепла. В западных областях воздух прогреется до +16 – +21 градуса тепла.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +21...+23;
- Ужгород +18...+20;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +18...+20;
- Черновцы +18...+20;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Винница +22...+24;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +30...+32;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +31...+33;
- Луганск +31...+33;
- Харьков +30...+32.
Прогноз погоды в Украине на 18 июля / Скриншот карты Укргидрометцентра