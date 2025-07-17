Тоді як в інших регіонах можливі грози, град та сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яку погоду прогнозують синоптики 18 липня?
Впродовж дня у південно-західній частині України, крім крайнього сходу, очікуються помірні дощі. Натомість на Закарпатті та Прикарпатті, в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях будуть значні опади.
Вночі у південно-західній частині, вдень по всій території України, крім заходу, можливі грози. Тоді як на Лівобережжі місцями буде град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Впродовж дня очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря у південній частині та на сході країни вночі коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, вдень – від +29 до +34 градусів тепла. На решті території України вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13 – +18 градусів тепла, вдень – +21 – +26 градусів тепла. У західних областях повітря прогріється до +16 – +21 градуса тепла.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +21...+23;
- Ужгород +18...+20;
- Львів +18...+20;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +18...+20;
- Чернівці +18...+20;
- Хмельницький +18...+20;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +22...+24;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +30...+32;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +30...+32;
- Донецьк +31...+33;
- Луганськ +31...+33;
- Харків +30...+32.
Прогноз погоди в Україні на 18 липня / Скриншот карти Укргідрометцентру