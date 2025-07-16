Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях будуть дощі та грози 17 липня?

Вранці та вдень 17 липня на Закарпатті та Прикарпатті будуть значні дощі з грозами.

У більшості північних і центральних областей, а також на Півдні й Харківщині вдень очікуються грози, місцями град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

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Де буде негода 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, на Волині блискавка влучила в будинок, у якому перебували мати з трьома дітьми. Спалахнула пожежа.