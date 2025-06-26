Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди и грозы в Украине
По прогнозу синоптиков, в пятницу, 27 июня, без осадков. Только днем в западных и северных областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
В субботу, 28 июня, небольшие кратковременные дожди будут уже в большинстве областей. Также кое-где пройдут грозы. На Юго-Востоке будут умеренные, днем местами значительные дожди.
В воскресенье, 29 июня, ночью на Правобережье, днем в северных и большинстве центральных областей осадки не ожидаются. На остальной территории будут идти небольшие кратковременные дожди.
В ближайшие трое суток ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, ближайшей ночью на Востоке, днем 28 июня на Западе порывы 15 – 20 метров на секунду.
Ночью +11 – +16 градусов, днем +21 – +26 градусов, однако 28 июня снижение температуры днем до +19 – +24 градусов. На Юге и Закарпатье ночью +15 – +20 градусов, днем +25 – +30 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 30 июня никакие осадки не ожидаются уже по всей Украине.
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Прогноз на 26 – 30 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра
Погода на июль
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в июле предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, только в Карпатах +17 – +19. В целом это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.
- Прогнозируемое количество осадков 25–73 миллиметра, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84–109 миллиметра, что меньше нормы (64–79%).
- Кстати, синоптики отмечали, что июль – это самый теплый месяц года в Украине с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также с периодами жаркой засушливой погоды.