На Щедрый вечер погода будет удивлять украинцев: что говорят синоптики

Уже завтра 13 января христиане восточного обряда будут отмечать Щедрый вечер. Какой же будет погода на Маланки и ожидать ли сильных морозов, рассказываем дальше.

На Западе и Юге весеннее тепло

Днем 13 января на Западе Украины будет "плюсовая" температура. Кое-где столбик термометра будет даже достигать 7 градусов тепла. Небо затянуто облаками, впрочем, с прояснениями. А вот на осадки жителям западных областей в большинстве своем надеяться не стоит.

Исключение только для жителей Ужгорода. По прогнозу синоптиков, днем будет идти небольшой дождь.

Кстати говоря Когда в Украине пройдут морозы и, наконец-то, потеплеет: обнадеживающий прогноз синоптиков

Интересно, что на Юге будет немного прохладнее, чем на Западе. В частности, в Одессе до +5, в Николаеве всего +2, в Херсоне до +3, а на территории временно оккупированного Крыма до 6 градусов тепла.

Прогноз погоды на 13 января / Скриншот Укргидрометцентр

На Востоке снова холодно

Пока жители Запада будут наслаждаться весенним теплом, жителям Востока будут продолжать надоедать морозы. Правда, так сильно, как в начале этой недели, погода уже не будет свирепствовать.

Самый большой холод будет в Донецко области. В частности, до -4 градусов мороза. Впрочем, осадки не будут донимать ни гражданских, ни наших защитников.

На Севере местами небольшие морозы

Синоптики предупреждают, что кое-где на Севере Украины днем 13 января, вероятно, будут небольшие морозы. В частности, в столице и Сумах -1...+1 градус.

В общем, облачно с прояснениями. Ни ливней, ни вьюг пока не прогнозируют.