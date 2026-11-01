Дожди, туманы и до +14 градусов: с какой погодой наступил ноябрь

В первые дни ноября будут идти дожди / Unsplash, Питер Альбанезе (иллюстративное изображение)
Начало ноября в Украине будет отмечаться умеренной прохладой, местами до +14 градусов. Кроме того, в нескольких регионах ожидаются осадки и туманы.
По прогнозу Укргидрометцентра, в первые два дня этого месяца больше всего дождей будет в северных, центральных и северо-восточных областях.
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По данным синоптиков, 1 и 2 ноября на северо-востоке страны пройдут небольшие и умеренные дожди. В первый день месяца такие же осадки ожидаются и в Киевской и Черкасской областях, тогда как на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Ожидается, что уже 3 ноября существенных осадков по Украине не будет.
Кроме того, в воскресенье в западных областях, а в понедельник в Карпатах, на Востоке и Северо-Востоке страны ночью и утром ожидается туман.
Ветер в эти дни будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит преимущественно +1...+8 градусов. В то же время 1 ноября в восточных и юго-восточных областях ночь будет теплее – термометры покажут до +11 градусов.
Днем столбики термометров в большинстве регионов будут колебаться от +6 до +14 градусов.
Ранее сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в ноябре ожидается в пределах +1 – +7 градусов тепла, что близко к климатической норме для этого переходного сезона.
Напомним, ранее мы писали, что в начале ноября в Украине немного похолодает, а в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.
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