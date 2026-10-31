Ноябрь принесет похолодание: где в Украине возможен дождь с мокрым снегом

Погода

Об этом сообщила ведущий специалист отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр в интервью 24 Каналу.

Adv

популярные видео

Погода в начале ноября

По прогнозу, уже с 1 ноября небольшие дожди пройдут в западных, Житомирской, Киевской и Одесской областях. В Карпатах они будут с мокрым снегом, тогда как на остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

В то же время с началом ноября в Украине несколько снизится температура воздуха. Ночью столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов, а на юго-востоке страны – до +10 градусов.

В западных, северных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют +5...+10 градусов в дневные часы. На остальной территории воздух прогреется до +9...+14 градусов, хотя в Карпатах температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Реклама

То есть можно сказать, что уже первый день ноября будет несколько прохладнее, чем конец октября. Однако это нормально, ведь ноябрь – переходный месяц к зиме. Уже конец осени, поэтому нормально наблюдать заморозки, морозы, небольшие снегопады, особенно сейчас мокрый снег– пояснила Скляр.

В частности, в Карпатах уже местами наблюдается мокрый снег. "Из-за положительной дневной температуры эти снежинки до падения на поверхность земли могут растаять, превратиться в капли или остаться частично мокрым снегом", – добавила специалист.

Напомним, в эти выходные в большинстве регионов будут идти дожди. При этом температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы, причем самая теплая погода ожидается на юго-востоке страны.