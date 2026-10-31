Листопад принесе похолодання: де в Україні можливий дощ із мокрим снігом

Погода

Про це повідомила провідний фахівець відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр в інтерв'ю 24 Каналу.

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Погода на початку листопада

За прогнозом, уже з 1 листопада невеликі дощі пройдуть у західних, Житомирській, Київській та Одеській областях. У Карпатах вони будуть із мокрим снігом, тоді як на решті території України істотних опадів не прогнозують.

Водночас із початком листопада в Україні дещо знизиться температура повітря. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +1...+6 градусів, а на південному сході країни – до +10 градусів.

У західних, північних і більшості центральних областей синоптики прогнозують +5...+10 градусів у денні години. На решті території повітря прогріється до +9...+14 градусів, хоча в Карпатах температура повітря протягом доби коливатиметься від -2 до +3 градусів.

Тобто, можемо сказати, що вже перший день листопада буде дещо прохолоднішим, ніж кінець жовтня. Проте це нормально, адже листопад є перехідним місяцем до зими. Вже кінець осені, тож нормально спостерігати заморозки, морози, настання незначних снігів, особливо зараз мокрого снігу– пояснила Скляр.

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Зокрема, у Карпатах уже місцями спостерігається мокрий сніг. "Через додатну денну температуру ці сніжинки до падіння на поверхню землі можуть розтанути, або перетворитися в краплі, або бути частково мокрим снігом", – додала фахівчиня.

Нагадаємо, цими вихідними у більшості регіонів дощитиме. Водночас температура повітря буде на кілька градусів вищою за кліматичну норму, з найтеплішою погодою на південному сході країни.