Дощі, тумани та до +14 градусів: з якою погодою прийшов листопад

Погода

За прогнозом Укргідрометцентру, у перші два дні цього місяця найбільше дощитиме у північних, центральних та північно-східних областях.

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Осінні дощі накриють регіони

За даними синоптиків, 1 та 2 листопада на північному сході країни пройдуть невеликі й помірні дощі. У перший день місяця такі ж опади очікуються й на Київщині та Черкащині, тоді як на решті території переважатиме суха погода.

Очікується, що вже 3 листопада істотних опадів по Україні не буде.

До того ж у неділю в західних областях, а в понеділок в Карпатах, на Сході та Північному Сході країни вночі та вранці очікується туман.

Вітер протягом цих днів зберігатиметься переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме переважно +1...+8 градусів. Водночас 1 листопада у східних та південно-східних областях ніч буде теплішою – термометри покажуть до +11 градусів.

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Удень стовпчики термометрів у більшості регіонів коливатимуться від +6 до +14 градусів.

Раніше повідомлялось, що середня місячна температура повітря в листопаді очікується в межах +1 – +7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми для цього перехідного сезону.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку листопада в Україні дещо похолодає, а в Карпатах можливий дощ із мокрим снігом.