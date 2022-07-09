Прохладнее всего будет на Буковине. Здесь воздух прогреется только до +19...+21.

Тема В Карпатах посреди лета температура воздуха упала почти до 0 градусов

В каких областях будет жара

Немного теплее во Львовской и Ивано-Франковской областях – +20 ... +22. В остальных западных областях, которые накроют дожди, температура будет колебаться в пределах +21...+24.

В Центральной и Восточной Украине, а также на Юге, синоптики прогнозируют ливни и даже грозы. Однако здесь – гораздо жарче. В Харьковской области и на Донбассе обещают +29...+31. Такие же температурные показатели будут и в Луганской области, однако в этой области обойдется без дождя. В остальных регионах – в среднем +25...+30. На Севере тоже будет дождь.

Обратите внимание! В Киеве тоже лучше прихватить с собой дождевики и зонтики. В столице – дождь, ветер – северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура – +24…+26.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко тоже предупредила украинцев, что неделя может принести в их города и села дожди, ливни и даже град.

Температура воздуха распределится завтра следующим образом: прохладнее всего будет 10 июля в западных областях – +18..+23 градуса, в Карпатах +9...+15 градусов, а жара еще продлится на Востоке и в Приазовье – +26. .+31, в Луганской и Запорожской областях – до +33 градусов,

– написала Диденко.

Ранее Во Львове зафиксировали исторический температурный рекорд

Прогноз погоды в городах Украины на 10 июля

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +27..+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25..+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +24...+26

Прогноз погоды на 10 июля / Карта Укргидрометцентра