Прохладнее всего будет на Буковине. Здесь воздух прогреется только до +19...+21.
Тема В Карпатах посреди лета температура воздуха упала почти до 0 градусов
В каких областях будет жара
Немного теплее во Львовской и Ивано-Франковской областях – +20 ... +22. В остальных западных областях, которые накроют дожди, температура будет колебаться в пределах +21...+24.
В Центральной и Восточной Украине, а также на Юге, синоптики прогнозируют ливни и даже грозы. Однако здесь – гораздо жарче. В Харьковской области и на Донбассе обещают +29...+31. Такие же температурные показатели будут и в Луганской области, однако в этой области обойдется без дождя. В остальных регионах – в среднем +25...+30. На Севере тоже будет дождь.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко тоже предупредила украинцев, что неделя может принести в их города и села дожди, ливни и даже град.
Температура воздуха распределится завтра следующим образом: прохладнее всего будет 10 июля в западных областях – +18..+23 градуса, в Карпатах +9...+15 градусов, а жара еще продлится на Востоке и в Приазовье – +26. .+31, в Луганской и Запорожской областях – до +33 градусов,
– написала Диденко.
Ранее Во Львове зафиксировали исторический температурный рекорд
Прогноз погоды в городах Украины на 10 июля
Ужгород – +22...+24
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +27..+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25..+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +24...+26