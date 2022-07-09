Найбільш прохолодна погода буде на Буковині. Тут повітря прогріється лише до +19...+21.
До теми У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів
У яких областях буде спека
Трішки тепліше на Львівщині та Івано-Франківщині – +20...+22. В решті західних областей, які накриватиме дощами, температура коливатиметься у межах +21...+24.
У Центральній та Східній Україні, а також на Півдні, синоптики прогнозують зливи та навіть грози. Проте тут – значно спекотніше. На Харківщині та Донеччині обіцяють +29...+31. Такі самі температурні показники будуть і на Луганщині, проте в цій області обійдеться без дощу. В решті регіонів – в середньому +25...+30. На Півночі теж дощитиме.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко теж попередила українців, що неділя може принести у їхні міста та села дощі, зі зливами та навіть градом.
Температура повітря розподілиться завтра наступним чином: найпрохолодніше буде 10 липня в західних областях, +18..+23 градуси, в Карпатах +9...+15 градусів, а спека ще потриває на Сході та в Приазов'ї, +26...+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів,
– написала Діденко.
Раніше У Львові зафіксували історичний температурний рекорд
Прогноз погоди в містах України на 10 липня
Ужгород – +22...+24
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +26...+28
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27..+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +25..+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +24...+26