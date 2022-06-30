У Львівському гідромедцентрі зауважили, що такої спеки у місті в останній день першого місяця літа не фіксували за всю історію спостережень. Востаннє рекордну максимальну температуру 30 червня було побито у 1994 році – тоді температура повітря у Львові сягла 31,6 градуса тепла, що аж на 2,4 градуса менше, ніж цьогоріч.

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Екстремальна спека у Львові

Зазначається, що історичний температурний максимум у Львові у четвер гідромедцентр зафіксував станом на 16:00 за Києвом. Саме у цей час температура повітря зросла до не бачених раніше для 30 червня 34 градусів Цельсія.

До слова, вже на завтра, 1 липня, синоптики прогнозують, що максимальна температура повітря у Львові та області може становити від 34 до 36 градусів тепла.

Трохи "освіжити" ситуацію у регіоні ймовірно допоможуть короткочасні грози, які продовжаться й на цих вихідних. Проте суттєвого похолодання найближчими днями очікувати не варто – метеорологи прогнозують спеку не лише на Львівщині, але й у решті областей Заходу України.

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Температурні рекорди в Європі

До слова, хвиля аномально високих температур накрила Західну та Центральну Європу ще у середині червня. У Франції та Іспанії, зокрема, неймовірна спека спричинила лісові пожежі.

У французькому місті Піссос 18 червня стовпчик термометра досяг небачених за всю історію спостережень 43,4 градуса Цельсія – у регіоні оголосили червоний рівень небезпеки. Тим часом на північному сході Іспанії температура повітря того ж дня зросла в середньому до 42 градусів тепла, а у Сан-Себастьяні температурний максимум й поготів склав 43,5 градуса за Цельсієм.

Додамо, що загалом у Франції 18 червня було побито одразу 203 місячні температурні рекорди, а також 18 рекордів найспекотнішої погоди, що фіксувались у будь-який день року за всю історію спостережень. Країна продовжує потерпати під екстремальної посухи.