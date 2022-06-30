У четвер, 30 червня, в Одесі випала величезна кількість опадів. За даними Гідрометеоцентру Чорного та Азовського морів, в місті за пів години випало 17 міліметрів опадів.

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Відомство повідомило, що така негода – це небезпечне метеоявище 1 рівня.

Вулиці Одеси затопило дощовою водою. Деякі вулиці перетворилися на канали з проточною водою – стічна система не витримала перенавантаження від зливи.

Відео наслідків сильної зливи в Одесі: що відбувається на вулицях міста

Станом на 15:00, опісля зливи почали працювати всі насосні станції. Вода потроху сходить, а дороги вже є проїзними. За даними місцевих телеграм-каналів, електротранспорт Одеси вже знову курсує та справний.

Наслідки зливи в Одесі / Фото Одеса. Офіційно

За даними комунальників, станом на 15:30 внаслідок підтоплення водою в Одесі не працював трамвайний маршрут №20. Також на одній з вулиць на контактну мережу впало дерево – через це тимчасово не курсує тролейбусний маршрут №7.

Наслідки зливи в Одесі / Фото Одеса. Офіційно

Станом на 16:00 комунальні служби ведуть очистку вулиць та водоприймальних колодязів від сміття та намулу.

Негода накрила столицю та область: що відомо

Київ і сусідні до нього міста 29 червня накрила негода. Через сильну грозу в багатьох місцях були затоплення, а подекуди навіть повалило дерева. Також в один із будинків столиці влучила блискавка.

Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом'янському районах Києва. Через дощ виникли підтоплення на проспекті Леся Курбаса і на бульварі Ромена Роллана.

На одному з фото міста помітно, що вода була на рівні вікон автомобіля. У містах біля Києва теж були підтоплення, проте не настільки сильні.

У селі Демидів, що біля Києва, блискавки пошкодила міст через річку Ірпінь. Мовиться про ту ж переправу, яка була підірвана під час бойових дій у лютому.

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