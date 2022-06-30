В четверг, 30 июня, в Одессе выпало огромное количество осадков. По данным Гидрометеоцентра Черного и Азовского морей, в городе за полчаса выпало 17 миллиметров осадков.

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Ведомство сообщило, что такое ненастье – это опасное метеоявление 1 уровня.

Улицы Одессы затопило дождевой водой. Некоторые улицы превратились в каналы с проточной водой – сточная система не выдержала перегрузки от ливня.

Видео последствий сильного ливня в Одессе: что происходит на улицах города

По состоянию на 15:00, после ливня начали работать все насосные станции. Вода понемногу сходит, а дороги уже проездные. По данным местных телеграмм-каналов, электротранспорт Одессы уже снова курсирует и исправен.

Последствия проливного дождя в Одессе / Фото Одесса. Официально

По данным коммунальщиков, по состоянию на 15:30 в результате подтопления водой в Одессе не работал трамвайный маршрут №20. Также на одной из улиц на контактную сеть упало дерево – поэтому временно не курсирует троллейбусный маршрут №7.

Последствия проливного дождя в Одессе / Фото Одесса. Официально

По состоянию на 16.00 коммунальные службы ведут очистку улиц и водоприемных колодцев от мусора и ила.

Непогода накрыла столицу и область: что известно

Киев и соседние города 29 июня накрыла непогода. Из-за сильной грозы во многих местах были затопления, а иногда даже свалило деревья. Также в один из домов столицы попала молния.

Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах Киева. Из-за дождя возникли подтопления на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.

На одном из фотографий города заметно, что вода была на уровне окон автомобиля. В городах возле Киева тоже были подтопления, но не столь сильные.

В селе Демидов, что возле Киева, молнии повредила мост через реку Ирпень. Речь идет о той же переправе, которая была взорвана во время боевых действий в феврале.

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