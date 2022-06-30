Во Львовском гидромедцентре отметили, что такого зноя в городе в последний день первого месяца лета не фиксировали за всю историю наблюдений. В последний раз рекордная максимальная температура 30 июня была побита в 1994 году – тогда температура воздуха во Львове достигла 31,6 градуса тепла, что на 2,4 градуса меньше , чем в этом году.

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Экстремальная жара во Львове

Отмечается, что исторический температурный максимум во Львове в четверг гидромедцентр зафиксировал по состоянию на 16:00 по Киеву. Именно в это время температура воздуха выросла до невиданных ранее 30 июня 34 градусов Цельсия.

К слову, уже завтра, 1 июля, синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха во Львове и области может составлять от 34 до 36 градусов тепла.

Немного "освежить" ситуацию в регионе, вероятно, помогут кратковременные грозы, которые продолжатся и в эти выходные. Однако существенного похолодания в ближайшие дни ожидать не стоит – метеорологи прогнозируют жару не только во Львовской области, но и в остальных областях Запада Украины.

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Температурные рекорды в Европе

Кстати, волна аномально высоких температур накрыла Западную и Центральную Европу еще в середине июня. Во Франции и Испании, в частности, невероятная жара повлекла за собой лесные пожары.

Во французском городе Писсос 18 июня столбик термометра достиг невиданных за всю историю наблюдений 43,4 градуса Цельсия – в регионе объявили красный уровень опасности. Тем временем на северо-востоке Испании температура воздуха в тот же день выросла в среднем до 42 градусов тепла, а в Сан-Себастьяне температурный максимум составил 43,5 градуса по Цельсию.

Добавим, что всего во Франции 18 июня было побито сразу 203 месячных температурных рекорда, а также 18 рекордов жаркой погоды, фиксировавшихся в любой день года за всю историю наблюдений. Страна продолжает подвергаться экстремальной засухе.