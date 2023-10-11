В этот четверг ветер будет юго-западным. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду. В Украине ожидается переменная облачность.

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Какая будет погода 12 октября

В северных и северо-западных областях днем возможны местами небольшие дожди. Речь идет о Сумщине, Черниговщине, Житомирщине, Волынщине, Ровенщине. На остальной территории Украины осадки днем не ожидаются.

В четверг погода будет теплее, чем в среду. На Западе столбики термометров днем будут показывать +18…+23. На Севера и в Центре дневная температура составит +18…+21. На Юге будет +17…+21. Прохладнее всего будет на Востоке. Там ожидается +13…+18.

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили жителей Украины об опасных метеорологических явлениях ночью 12 октября. На Востоке возможны сильные заморозки в воздухе 0...-5, из-за чего там объявили II уровень опасности (оранжевый). На Полтавщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Запорожской области объявили I уровень опасности (желтый), потому что там возможны заморозки на поверхности почвы 0…-5.



Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах

Киев +19...+21

Ужгород +18...+20

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +21...+23

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +20...+22

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +19...+21

Винница +18...+20

Одесса 19+...+21

Николаев +19...+21

Херсон +17...+19

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +19...+21

Черкассы +18...+20

Чернигов +18...+20

Сумы +16...+18

Полтава +17...+19

Днепр +17...+19

Запорожье +15...+17

Донецк +13...+15

Луганск +13...+15

Харьков +12...+14



Прогноз погоды в Украине на 12 октября / Карта Укргидрометцентра