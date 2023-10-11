В этот четверг ветер будет юго-западным. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду. В Украине ожидается переменная облачность.

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Какая будет погода 12 октября

В северных и северо-западных областях днем возможны местами небольшие дожди. Речь идет о Сумщине, Черниговщине, Житомирщине, Волынщине, Ровенщине. На остальной территории Украины осадки днем не ожидаются.

В четверг погода будет теплее, чем в среду. На Западе столбики термометров днем будут показывать +18…+23. На Севера и в Центре дневная температура составит +18…+21. На Юге будет +17…+21. Прохладнее всего будет на Востоке. Там ожидается +13…+18.

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили жителей Украины об опасных метеорологических явлениях ночью 12 октября. На Востоке возможны сильные заморозки в воздухе 0...-5, из-за чего там объявили II уровень опасности (оранжевый). На Полтавщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Запорожской области объявили I уровень опасности (желтый), потому что там возможны заморозки на поверхности почвы 0…-5.


Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах

  • Киев +19...+21
  • Ужгород +18...+20
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +21...+23
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +19...+21
  • Винница +18...+20
  • Одесса 19+...+21
  • Николаев +19...+21
  • Херсон +17...+19
  • Симферополь +18...+20
  • Кропивницкий +19...+21
  • Черкассы +18...+20
  • Чернигов +18...+20
  • Сумы +16...+18
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +17...+19
  • Запорожье +15...+17
  • Донецк +13...+15
  • Луганск +13...+15
  • Харьков +12...+14


Прогноз погоды в Украине на 12 октября / Карта Укргидрометцентра