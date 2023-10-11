У цей четвер вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду. В Україні очікується мінлива хмарність.

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Якою буде погода 12 жовтня

У північних та північно-західних областях вдень місцями можливі невеликі дощі. Мовиться про Сумщину, Чернігівщину, Житомирщину, Волинщину, Рівненщину. На решті території України опади вдень не очікуються.

У четвер погода буде теплішою, ніж у середу. На Заході стовпчики термометрів вдень показуватимуть +18…+23. На Півночі та у Центрі денна температура становитиме +18…+21. На Півдні буде +17…+21. Найпрохолодніше буде на Сході. Там очікується +13…+18.

Попередження від синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили жителів України про небезпечні метеорологічні явища вночі 12 жовтня. На Сході можливі сильні заморозки у повітрі 0…-5, через що там оголосили II рівень небезпеки (помаранчевий). На Полтавщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області оголосили І рівень небезпечності (жовтий), бо там можливі заморозки на поверхні ґрунту 0…-5.


Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах

  • Київ +19...+21
  • Ужгород +18...+20
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +21...+23
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +19...+21
  • Вінниця +18...+20
  • Одеса 19+...+21
  • Миколаїв +19...+21
  • Херсон +17...+19
  • Сімферополь +18...+20
  • Кропивницький +19...+21
  • Черкаси +18...+20
  • Чернігів +18...+20
  • Суми +16...+18
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +17...+19
  • Запоріжжя +15...+17
  • Донецьк +13...+15
  • Луганськ +13...+15
  • Харків +12...+14


Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру