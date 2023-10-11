У цей четвер вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду. В Україні очікується мінлива хмарність.
Читайте також Все у снігу та морозі: Карпати поринули в зимову погоду
Якою буде погода 12 жовтня
У північних та північно-західних областях вдень місцями можливі невеликі дощі. Мовиться про Сумщину, Чернігівщину, Житомирщину, Волинщину, Рівненщину. На решті території України опади вдень не очікуються.
У четвер погода буде теплішою, ніж у середу. На Заході стовпчики термометрів вдень показуватимуть +18…+23. На Півночі та у Центрі денна температура становитиме +18…+21. На Півдні буде +17…+21. Найпрохолодніше буде на Сході. Там очікується +13…+18.
Попередження від синоптиків
В Укргідрометцентрі попередили жителів України про небезпечні метеорологічні явища вночі 12 жовтня. На Сході можливі сильні заморозки у повітрі 0…-5, через що там оголосили II рівень небезпеки (помаранчевий). На Полтавщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області оголосили І рівень небезпечності (жовтий), бо там можливі заморозки на поверхні ґрунту 0…-5.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах
- Київ +19...+21
- Ужгород +18...+20
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +19...+21
- Вінниця +18...+20
- Одеса 19+...+21
- Миколаїв +19...+21
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +19...+21
- Черкаси +18...+20
- Чернігів +18...+20
- Суми +16...+18
- Полтава +17...+19
- Дніпро +17...+19
- Запоріжжя +15...+17
- Донецьк +13...+15
- Луганськ +13...+15
- Харків +12...+14
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру