Дожди синоптики прогнозируют только на Юге: в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и временно оккупированном Крыму.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков. Столбики термометров покажут +8...+10 градусов. На Востоке На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, но осадки также не прогнозируются. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.
На Севере пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Термометры покажут +7…+9 градусов. Вместо этого на Юге ожидаются дожди. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.
Облака, покрывавшие небо в Киеве утром, днем исчезнут, и к вечеру они уже не появятся. Без осадков. Температура воздуха будет составлять +6...+8 градусов.
Погода в городах Украины
Киев – +6...+8
Ужгород – +8...+10
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +9...+11
Ровно – +8...+10
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +8...+10
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +7...+9
Суммы – +6...+8
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +9...+11
Донецк – +6...+8
Луганск – +5...+7
Харьков – +6...+8
Погода на 18 марта / Фото Укргидрометцентра