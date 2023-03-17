Дожди синоптики прогнозируют только на Юге: в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и временно оккупированном Крыму.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков. Столбики термометров покажут +8...+10 градусов. На Востоке На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, но осадки также не прогнозируются. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.

На Севере пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Термометры покажут +7…+9 градусов. Вместо этого на Юге ожидаются дожди. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.

Облака, покрывавшие небо в Киеве утром, днем исчезнут, и к вечеру они уже не появятся. Без осадков. Температура воздуха будет составлять +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины

Киев – +6...+8

Ужгород – +8...+10

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +8...+10

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +7...+9

Суммы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +9...+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8



Погода на 18 марта / Фото Укргидрометцентра