Дощі синоптики прогнозують лише на Півдні: в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та у тимчасово окупованому Криму.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів. На Сході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але опадів також не прогнозують. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.

На Півночі похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Термометри покажуть +7...+9 градусів. Натомість на Півдні очікуються дощі. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.

Хмари, що вкривали небо у Києві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів.

Погода у містах України

Київ – +6...+8

Ужгород – +8...+10

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +9...+11

Рівне – +8...+10

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +7...+9

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +6...+8



Погода на 18 березня / Фото Укргідрометцентру