В четверг ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. 21 сентября по всей Украине может быть переменная облачность.

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В каких регионах будет дождь

В Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях днем возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины осадки в течение дня не ожидаются. На южном Западе и Севере утром возможны туманы.

Дневная температура на Западе, Севере и в Центре составит +24…+26. На Востоке столбики термометров будут показывать +23…+25. На Юге будет +24…+27.

Погода в областных центрах

Киев +23...+25

Ужгород +25...+27

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +23...+25

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +24...+26

Одесса +23...+25

Николаев +25...+27

Херсон +24...+26

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +24...+26

Сумы +24...+26

Полтава +24...+26

Днепр +24...+26

Запорожье +24...+26

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +24...+26



Прогноз погоды в Украине на 21 сентября. / Карта Укргидрометцентра