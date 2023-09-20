У четвер вітер очікується південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. 21 вересня по всій Україні може бути мінлива хмарність.
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В яких регіонах дощитиме
На Київщині, Чернігівщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині вдень можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території України опади протягом дня не очікуються. На південному Заході та Півночі вранці можливі тумани.
Денна температура на Заході, Півночі та у Центрі становитиме +24…+26. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть +23…+25. На Півдні буде +24…+27.
Погода в обласних центрах
- Київ +23...+25
- Ужгород +25...+27
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +24...+26
- Вінниця +24...+26
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +24...+26
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23...+25
- Харків +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 21 вересня / Карта Укргідрометцентру