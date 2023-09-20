У четвер вітер очікується південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. 21 вересня по всій Україні може бути мінлива хмарність.

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В яких регіонах дощитиме

На Київщині, Чернігівщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині вдень можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території України опади протягом дня не очікуються. На південному Заході та Півночі вранці можливі тумани.

Денна температура на Заході, Півночі та у Центрі становитиме +24…+26. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть +23…+25. На Півдні буде +24…+27.

Погода в обласних центрах

Київ +23...+25

Ужгород +25...+27

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +23...+25

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +23...+25

Миколаїв +25...+27

Херсон +24...+26

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +24...+26

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +23...+25

Луганськ +23...+25

Харків +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 21 вересня / Карта Укргідрометцентру