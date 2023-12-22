Синоптики также объявили штормовое предупреждение из-за обильных осадков в западных областях. Порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 22 декабря

В пятницу осадки пройдут в каждом уголке нашей страны. Так, на Юге и Востоке синоптики прогнозируют дожди, которые будут идти днем. В северных и центральных областях обещают мокрый снег с дождем.

На Западе синоптики также прогнозируют дожди с мокрым снегом. На Закарпатье и Прикарпатье также иногда будет гололедица. Кроме того, в западных областях было объявлено штормовое предупреждение.

Так, в течение суток 22 декабря на Западе порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду, а во Львовской и Ивано-Франковской – до 25 метров в секунду. Синоптики также предупреждают, что на Закарпатье и в Карпатах будут сильные осадки, а на высокогорье Карпат – сильный снег, порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду и метели (II уровень опасности, оранжевый).

Из-за снегопадов и метели, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.



Предупреждение о непогоде и снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра

В общем, ночью сильных морозов не будет. Столбики термометров опустятся максимум до -1 градуса. Днем на территории Украины будет тепло – до +9 градусов.

Какая будет погода в столице

В Киеве и области в пятницу, 22 декабря, облачно. Днем прогнозируется мокрый снег и дождь. Ветер будет преимущественно юго-западный, до 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днем от 1 мороза до 4 градусов тепла. В Киеве будет без морозов – от +1 до +3 градусов.

Температура в областных центрах

Киев +1...+3;

Ужгород +2...+4;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +2...+4;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +2...+4;

Ровно +2...+4;

Житомир +2...+4;

Винница +2...+4;

Одесса +4...+6;

Николаев +5...+7;

Херсон +6...+8;

Симферополь +7...+9;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +1...+3;

Суммы 0...+2;

Полтава +2...+4;

Днепр +3...+5;

Запорожье +6...+8;

Донецк +6...+8;

Луганск +6...+8;

Харьков +4...+6.



Точный прогноз погоды в Украине 22 декабря / Карта Укргидрометцентр