Синоптики також оголосили штормове попередження через рясні опади у західних областях. Пориви вітру місцями сягатимуть до 25 метрів за секунду.
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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня
У п'ятницю опади будуть у кожному куточку нашої країни. Так, на Півдні та Сході синоптики прогнозують дощі, які йтимуть вдень. У північних і центральних областях обіцяють мокрий сніг з дощем.
На Заході синоптики також прогнозують дощі з мокрим снігом. На Закарпатті та Прикарпатті також подекуди буде ожеледь. Окрім того, у західних областях оголосили штормове попередження.
Так, протягом доби 22 грудня на Заході пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, а на Львівщині та Івано-Франківщині – до 25 метрів за секунду. Синоптики також попереджають, що на Закарпатті та в Карпатах будуть значні опади, а на високогір'ї Карпат – сильний сніг, пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду і хуртовини (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Через снігопади та хуртовини, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.
Попередження про негоду та сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Загалом, уночі сильних морозів не буде. Стовпчики термометрів опустяться максимум до -1 градуса. Вдень на території України буде тепло – до +9 градусів.
Якою буде погода у столиці
У Києві та області у п'ятницю, 22 грудня, буде хмарно. Вдень прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер буде переважно південно-західний, до 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі та вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла. У Києві буде без морозів – від +1 до +3 градусів.
Температура в обласних центрах
- Київ +1...+3;
- Ужгород +2...+4;
- Львів +3...+5;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +2...+4;
- Чернівці +2...+4;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк +2...+4;
- Рівне +2...+4;
- Житомир +2...+4;
- Вінниця +2...+4;
- Одеса +4...+6;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +7...+9;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів +1...+3;
- Суми 0...+2;
- Полтава +2...+4;
- Дніпро +3...+5;
- Запоріжжя +6...+8;
- Донецьк +6...+8;
- Луганськ +6...+8;
- Харків +4...+6.
Точний прогноз погоди в Україні 22 грудня / Карта Укргідрометцентр