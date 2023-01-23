Вся эта неделя будет морозной, кроме того, следует опасаться опасных стихийных явлений, которые, в частности, будут во вторник, 24 января, в определенных областях. На всей территории метеорологи осадков не прогнозируют.

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Какая будет погода по регионам

Собственно, наиболее осторожными следует быть жителям Севера и Северного Запада нашего государства – речь идет о Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской, Сумской и частично Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областей. Именно на этих территориях возможно повышение уровня воды:

от 23 до 26 января на участке Верхнего Днепра в пределах Украины – что в Черниговском районе Черниговской области – будет содержаться значительное затопление поймы; метеорологи предупреждают также о II уровне опасности и нарушении транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затоплении жилых домов ряда сел в этом регионе;

в этот же промежуток времени на участке Десны Новгород-Северский – Макошино будет постепенное повышение уровней воды от 2 до 8 сантиметров в сутки; ожидается увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; в то же время на притоке Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области – это II уровень опасности;

а вот с 24 по 26 января на таких реках, как Припять, Выжовка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров в сутки. Возможно, определенные приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья будут затоплены в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов – это І уровень опасности.



Предупреждение об опасности 24 января / Карта Укргидрометцентра

Кроме того, на Западе, Юге и в Центре нашего государства осадков не ожидается. Температура обещает быть плюсовой, в то время, когда на Востоке отметки термометров несущественно опустятся ниже нуля.

В городе Киеве будет облачно, но прояснениями, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Погода по городам

Киев – 0...+2

Ужгород – +6...+8

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +1...+3

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – -4...-2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Погода в Украине 23 января / Карта Укргидрометцентра