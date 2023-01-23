Увесь цей тиждень буде морозяним, окрім того, варто остерігатися небезпечних стихійних явищ, які, зокрема, будуть у вівторок, 24 січня, в певних областях. На всій іншій території метеорологи опадів не прогнозують.
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Якою буде погода по регіонах
Власне, найбільш обережними слід бути жителям Півночі та Північного Заходу нашої держави – йдеться про Волинську, Рівненську, Житомирську Чернігівську, Сумську та частково Київську, Тернопільську та Хмельницьку області. Саме на цих територіях можливе підвищення рівня води:
- від 23 до 26 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Україн – що у Чернігівському районі Чернігівської області – утримуватиметься значне затоплення заплави; метеорологи попереджають також про II рівень небезпеки та порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у цьому регіоні;
- у цей же проміжок часу на ділянці Десни Новгород-Сіверський – Макошине буде поступове підвищення рівнів води від 2 до 8 см за добу; очікується збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; водночас на притоці Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області – це II рівень небезпеки;
- а от з 24 до 26 січня на таких річках, як Прип'ять, Вижівка та Стохід у межах Волинської області продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю від 1 до 5 сантиметрів за добу. Можливо, певні присадибні ділянки та сільськогосподарські угіддя будуть затоплені в прирічкових селах Камінь-Каширського та Ковельського районів – це І рівень небезпеки.
Попередження про небезпеку 24 січня / Карта Укргідрометцентру
Окрім того, на Заході, Півдні та в Центрі нашої держави опадів не очікується. Температура обіцяє бути плюсовою, у той час, коли на Сході позначки термометрів несуттєво опустяться нижче нуля.
У місті Києві буде хмарно, але проясненнями, вітер дутиме північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Погода по містах
- Київ – 0...+2
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +2...+4
- Івано-Франківськ – +1...+3
- Тернопіль – +1...+3
- Чернівці – +1...+3
- Хмельницький – +1...+3
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +1...+3
- Житомир – +1...+3
- Вінниця – +2...+4
- Одеса – +1...+3
- Миколаїв – +2...+4
- Херсон – +2...+4
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – +1...+3
- Суми – +1...+3
- Полтава – +1...+3
- Дніпро – +1...+3
- Запоріжжя – +1...+3
- Донецьк – -4...-2
- Луганськ – -1...+1
- Харків – 0...+2
Погода в Україні 23 січня / Карта Укргідрометцентру