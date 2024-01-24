Кроме того, в части регионов будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Поэтому в части областей объявили штормовое предупреждение.
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Какая будет погода 25 января
Как прогнозируют синоптики, в четверг, 25 января, температура воздуха будет плюсовой по всей территории страны. Ночью еще будет мороз от -8 до -3 градусов, однако днем значительно потеплеет.
Так, на Западе и Севере синоптики прогнозируют днем от +1 до +3 градусов тепла. В центральных и южных областях будет значительно теплее – столбики термометров поднимутся до +6 градусов тепла. Прохладнее будет на Востоке, а также в Полтавской и Сумской областях, где температура будет днем от -1 до +2 градусов.
Синоптики предупредили, что днем 25 января Украину накроют осадки. Почти во всех областях, кроме южных, днем будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, а в восточных областях - местами гололедица.
Ветер прогнозируют юго-западный и западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако в западных и Винницкой областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому там объявили штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение 25 января / Карта Укргидрометцентра
Кроме того, в Карпатах прогнозируют порывы ветра до 19 – 24 метров в секунду, а также метели. Синоптики предупредили, что в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Снежная опасность 25 января / Карта Укргидрометцентра
Температура воздуха в областных центрах днем
- Киев – +1...+3;
- Ужгород – +1...+3;
- Львов – +1...+3;
- Ивано-Франковск – +1...+3;
- Тернополь – +1...+3;
- Черновцы – +1...+3;
- Хмельницкий – +1…+3;
- Луцк – +1...+3;
- Ровно – +1…+3;
- Житомир – +1...+3;
- Винница – +1...+3;
- Одесса – +5...+7;
- Николаев – +4...+6;
- Херсон – +3...+5;
- Симферополь – +4...+6;
- Кропивницкий – +1…+3;
- Черкассы – +1…+3;
- Чернигов – +1...+3;
- Суммы – -1...+1;
- Полтава – -1...+1;
- Днепр – -1...+1;
- Запорожье – +2...+4;
- Донецк – 0...+2;
- Луганск – -1...+1;
- Харьков – -1...+1.
Погода в Украине 25 января / Карта Укргидрометцентра.