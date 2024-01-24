Кроме того, в части регионов будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Поэтому в части областей объявили штормовое предупреждение.

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Какая будет погода 25 января

Как прогнозируют синоптики, в четверг, 25 января, температура воздуха будет плюсовой по всей территории страны. Ночью еще будет мороз от -8 до -3 градусов, однако днем значительно потеплеет.

Так, на Западе и Севере синоптики прогнозируют днем от +1 до +3 градусов тепла. В центральных и южных областях будет значительно теплее – столбики термометров поднимутся до +6 градусов тепла. Прохладнее будет на Востоке, а также в Полтавской и Сумской областях, где температура будет днем от -1 до +2 градусов.

Синоптики предупредили, что днем 25 января Украину накроют осадки. Почти во всех областях, кроме южных, днем будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, а в восточных областях - местами гололедица.

Ветер прогнозируют юго-западный и западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако в западных и Винницкой областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому там объявили штормовое предупреждение.



Штормовое предупреждение 25 января / Карта Укргидрометцентра

Кроме того, в Карпатах прогнозируют порывы ветра до 19 – 24 метров в секунду, а также метели. Синоптики предупредили, что в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).



Снежная опасность 25 января / Карта Укргидрометцентра

Температура воздуха в областных центрах днем

Киев – +1...+3;

Ужгород – +1...+3;

Львов – +1...+3;

Ивано-Франковск – +1...+3;

Тернополь – +1...+3;

Черновцы – +1...+3;

Хмельницкий – +1…+3;

Луцк – +1...+3;

Ровно – +1…+3;

Житомир – +1...+3;

Винница – +1...+3;

Одесса – +5...+7;

Николаев – +4...+6;

Херсон – +3...+5;

Симферополь – +4...+6;

Кропивницкий – +1…+3;

Черкассы – +1…+3;

Чернигов – +1...+3;

Суммы – -1...+1;

Полтава – -1...+1;

Днепр – -1...+1;

Запорожье – +2...+4;

Донецк – 0...+2;

Луганск – -1...+1;

Харьков – -1...+1.



Погода в Украине 25 января / Карта Укргидрометцентра.