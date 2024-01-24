Кроме того, в части регионов будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Поэтому в части областей объявили штормовое предупреждение.

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Какая будет погода 25 января

Как прогнозируют синоптики, в четверг, 25 января, температура воздуха будет плюсовой по всей территории страны. Ночью еще будет мороз от -8 до -3 градусов, однако днем значительно потеплеет.

Так, на Западе и Севере синоптики прогнозируют днем от +1 до +3 градусов тепла. В центральных и южных областях будет значительно теплее – столбики термометров поднимутся до +6 градусов тепла. Прохладнее будет на Востоке, а также в Полтавской и Сумской областях, где температура будет днем от -1 до +2 градусов.

Синоптики предупредили, что днем 25 января Украину накроют осадки. Почти во всех областях, кроме южных, днем будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, а в восточных областях - местами гололедица.

Ветер прогнозируют юго-западный и западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако в западных и Винницкой областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому там объявили штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение 25 января
Штормовое предупреждение 25 января / Карта Укргидрометцентра

Кроме того, в Карпатах прогнозируют порывы ветра до 19 – 24 метров в секунду, а также метели. Синоптики предупредили, что в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Снеголовичная опасность 25 января
Снежная опасность 25 января / Карта Укргидрометцентра

Температура воздуха в областных центрах днем

  • Киев – +1...+3;
  • Ужгород – +1...+3;
  • Львов – +1...+3;
  • Ивано-Франковск – +1...+3;
  • Тернополь – +1...+3;
  • Черновцы – +1...+3;
  • Хмельницкий – +1…+3;
  • Луцк – +1...+3;
  • Ровно – +1…+3;
  • Житомир – +1...+3;
  • Винница – +1...+3;
  • Одесса – +5...+7;
  • Николаев – +4...+6;
  • Херсон – +3...+5;
  • Симферополь – +4...+6;
  • Кропивницкий – +1…+3;
  • Черкассы – +1…+3;
  • Чернигов – +1...+3;
  • Суммы – -1...+1;
  • Полтава – -1...+1;
  • Днепр – -1...+1;
  • Запорожье – +2...+4;
  • Донецк – 0...+2;
  • Луганск – -1...+1;
  • Харьков – -1...+1.

Погода в Украине 25 января
Погода в Украине 25 января / Карта Укргидрометцентра.