Крім того, у частині регіонів буде спостерігатися погіршення погодних умов. Через це у частині областей оголосили штормове попередження.
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Якою буде погода 25 січня
Як прогнозують синоптики, у четвер, 25 січня, температура повітря буде плюсовою на всій території країни. Вночі ще буде мороз від -8 до -3 градусів, однак вдень – значно потеплішає.
Так, на Заході та Півночі синоптики прогнозують вдень від +1 до +3 градусів тепла. У центральних та південних областях буде значно тепліше – тут стовпчики термометрів підіймуться до +6 градусів тепла. Прохолодніше буде на Сході, а також у Полтавській та Сумській областях, де температура вдень сягатиме від -1 до +2 градусів.
Синоптики попередили, що вдень 25 січня усю Україну накриють опади. Майже у всіх областях, окрім південних, вдень буде налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, а у східних областях – подекуди ожеледь.
Вітер прогнозують південно-західний та західний, 7 – 12 метрів за секунду. Однак у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили штормове попередження.
Штормове попередження 25 січня / Карта Укргідрометцентру
Окрім того, в Карпатах прогнозують пориви вітру до 19 – 24 метрів за секунду, а також хуртовини. Синоптики попередили, що на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Сніголавинна небезпека 25 січня / Карта Укргідрометцентру
Температура повітря в обласних центрах вдень
- Київ – +1...+3;
- Ужгород – +1...+3;
- Львів – +1...+3;
- Івано-Франківськ – +1...+3;
- Тернопіль – +1...+3;
- Чернівці – +1...+3;
- Хмельницький – +1...+3;
- Луцьк – +1...+3;
- Рівне – +1...+3;
- Житомир – +1...+3;
- Вінниця – +1...+3;
- Одеса – +5...+7;
- Миколаїв – +4...+6;
- Херсон – +3...+5;
- Сімферополь – +4...+6;
- Кропивницький – +1...+3;
- Черкаси – +1...+3;
- Чернігів – +1...+3;
- Суми – -1...+1;
- Полтава – -1...+1;
- Дніпро – -1...+1;
- Запоріжжя – +2...+4;
- Донецьк – 0...+2;
- Луганськ – -1...+1;
- Харків – -1...+1.
Погода в Україні 25 січня / Карта Укргідрометцентру