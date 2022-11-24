Густой туман накроет Украину ночью и утром в северных, центральных и южных областях. Поэтому значительно повышается уровень опасности в этих регионах.

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Какая будет погода в Украине

Весь день погода будет облачной. Ночью в Черниговской, Сумской и Карпатах прогнозируют дождь со снегом.

В центральных, южных, большинстве северных областей, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют дожди. На остальных территориях существенных осадков быть не должно.

Жителей западных и северных областей предупреждают об гололеде на дорогах. Кроме того, синоптики объявили желтый уровень опасности ночью и утром в северных, центральных и южных областях из-за густого тумана.



Желтый уровень опасности в регионах, где будет туман / Карта Укргидрометцентра

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Погода в городах страны 25 ноября.

Киев – +1…+3

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -2...+0

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -3...-1

Ровно – -3...-1

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Кропивницкий – +7…+9

Черкассы – +3…+5

Чернигов – +0…+2

Суммы – 0...+2

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+8

Запорожье – +8…+10

Донецк – +6…+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Симферополь – +12…+14



Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / Карта Укргидрометцентра