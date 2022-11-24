Густой туман накроет Украину ночью и утром в северных, центральных и южных областях. Поэтому значительно повышается уровень опасности в этих регионах.

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Какая будет погода в Украине

Весь день погода будет облачной. Ночью в Черниговской, Сумской и Карпатах прогнозируют дождь со снегом.

В центральных, южных, большинстве северных областей, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют дожди. На остальных территориях существенных осадков быть не должно.

Жителей западных и северных областей предупреждают об гололеде на дорогах. Кроме того, синоптики объявили желтый уровень опасности ночью и утром в северных, центральных и южных областях из-за густого тумана.


Желтый уровень опасности в регионах, где будет туман / Карта Укргидрометцентра

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Погода в городах страны 25 ноября.

  • Киев – +1…+3
  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – -1...+1
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – -2...+0
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -3...-1
  • Ровно – -3...-1
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +8...+10
  • Кропивницкий – +7…+9
  • Черкассы – +3…+5
  • Чернигов – +0…+2
  • Суммы – 0...+2
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +4...+8
  • Запорожье – +8…+10
  • Донецк – +6…+8
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +5...+7
  • Симферополь – +12…+14


Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / Карта Укргидрометцентра