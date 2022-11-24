Густий туман накриє Україну вночі та вранці у північних, центральних та південних областях. Через це значно підвищується рівень небезпеки у цих регіонах.

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Якою буде погода в Україні

Весь день погода буде хмарною. Уночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах прогнозують дощ зі снігом.

Натомість у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та на Прикарпатті прогнозують опади лише у вигляді дощу. На решті територій істотних опадів бути не повинно.

Жителів західних та північних областей попереджають про ожеледицю на дорогах. Крім того, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки вночі та вранці у північних, центральних та південних областях через густий туман.


Жовтий рівень небезпеки у регіонах, де буде туман / Карта Укргідрометцентру

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Погода у містах країни 25 листопада

  • Київ – +1…+3
  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – -1...+1
  • Івано-Франківськ – -1...+1
  • Тернопіль – -2...+0
  • Чернівці – -1...+1
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – -3...-1
  • Рівне – -3...-1
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +6...+8
  • Миколаїв – +7...+9
  • Херсон – +8...+10
  • Кропивницький – +7…+9
  • Черкаси – +3…+5
  • Чернігів – +0…+2
  • Суми – 0...+2
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +4...+8
  • Запоріжжя – +8…+10
  • Донецьк – +6…+8
  • Луганськ – +5...+7
  • Харків – +5...+7
  • Сімферополь – +12…+14


Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру