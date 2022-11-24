Густий туман накриє Україну вночі та вранці у північних, центральних та південних областях. Через це значно підвищується рівень небезпеки у цих регіонах.

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Якою буде погода в Україні

Весь день погода буде хмарною. Уночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах прогнозують дощ зі снігом.

Натомість у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та на Прикарпатті прогнозують опади лише у вигляді дощу. На решті територій істотних опадів бути не повинно.

Жителів західних та північних областей попереджають про ожеледицю на дорогах. Крім того, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки вночі та вранці у північних, центральних та південних областях через густий туман.



Жовтий рівень небезпеки у регіонах, де буде туман / Карта Укргідрометцентру

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Погода у містах країни 25 листопада

Київ – +1…+3

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -2...+0

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -3...-1

Рівне – -3...-1

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +8...+10

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +0…+2

Суми – 0...+2

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +5...+7

Сімферополь – +12…+14



Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру