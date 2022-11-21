Атмосферные фронты постепенно покинут Украину. Так что сильные снега и ледяные дожди отступят.
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В Украину идет потепление
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что во вторник, 22 ноября, на Востоке и Юге нашей страны будет "почти весна". Температура воздуха там поднимется до +8…+13 градусов. При этом во всех других регионах Украины будет холоднее.
К примеру, в западных областях столбики термометров покажут -2...+3 градусов, в Центре – около 0 градусов.
В большинстве областей осадки не предусматриваются, только в восточной части и юго-востоке пройдут дожди. Ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за остатков осадков, гололеда или просто мокрого покрытия,
– подчеркнула Диденко.
Где в Украине потеплеет / Карта Наталки Диденко
Последние новости о погоде в Украине
- Синоптический ресурс Gismeteo прогнозировал, что в Чернигове снег будет падать целую неделю. Его прогнозируют до 21 ноября.
- 20 ноября в Киеве зафиксировали исторический рекорд. Впервые безморозный период продолжался в столице 225 дней. Обычно температура воздуха не опускалась ниже 0 градусов в течение 197 дней.
- В Киеве, Львове и многих других городах Украины первый снег выпал 17 ноября. Улицы городов сразу покрылись толстым белым слоем.