Атмосферные фронты постепенно покинут Украину. Так что сильные снега и ледяные дожди отступят.

Читайте также Киев залил ледяной дождь: жители столицы делятся шокирующими видео

В Украину идет потепление

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что во вторник, 22 ноября, на Востоке и Юге нашей страны будет "почти весна". Температура воздуха там поднимется до +8…+13 градусов. При этом во всех других регионах Украины будет холоднее.

К примеру, в западных областях столбики термометров покажут -2...+3 градусов, в Центре – около 0 градусов.

В большинстве областей осадки не предусматриваются, только в восточной части и юго-востоке пройдут дожди. Ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за остатков осадков, гололеда или просто мокрого покрытия,

– подчеркнула Диденко.



Где в Украине потеплеет / Карта Наталки Диденко

Последние новости о погоде в Украине