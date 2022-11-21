Что ж, открываем интригу – много снега обещают на Севере Украины, а если точнее, то в Чернигове. Там снег будет падать до 27 ноября включительно.

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Снега и морозы: какая будет погода в Чернигове

Столбики термометров днем будут колебаться возле отметки 0 градусов. В то же время ночью в первой половине недели прогнозируют значительные морозы. Например, в ночь на 23 ноября температура воздуха опустится до -8 градусов.



В Чернигове прогнозируют неделю снега / Фото Gismeteo

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Последние новости о погоде в Украине

17 ноября на Севере, Западе и в Центре Украины выпал первый снег и превратил улицы городов в настоящую зимнюю сказку. Однако на дорогах сразу образовались гололедица и пробки.

В южных и восточных областях в это время царила кардинально другая погода. Вместо снега там лили дожди и грозы. В то же время температура воздуха была намного теплее. В Крыму в субботу, 19 ноября, столбики термометров вообще показали +20 градусов.

Обратите внимание! На фоне отключений света и отсутствия отопления украинцы переживают из-за холодной зимы. Однако директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заверил, что сильных и длительных морозов в этом году не будет.