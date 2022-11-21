Що ж, відкриваємо інтригу – багато снігу обіцяють на Півночі Україна, а якщо точніше, то у Чернігові. Там сніг падатиме до 27 листопада включно.

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Сніги й морози: яка буде погода у Чернігові

Стовпчики термометрів вдень коливатимуться біля позначки 0 градусів. Водночас вночі у першій половині тижня прогнозують значні морози. Наприклад, вночі на 23 листопада температура повітря опуститься до -8 градусів.



У Чернігові прогнозують тиждень снігу / Фото Gismeteo

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17 листопада на Півночі, Заході та в Центрі України випав перший сніг і перетворив вулиці міст на справжню зимову казку. Однак на дорогах одразу утворилася ожеледиця та затори.

У південних та східних областях в цей час панувала кардинально інша погода. Замість снігу там лили дощі й були грози. Водночас температура повітря була набагато теплішою. У Криму в суботу, 19 листопада, стовпчики термометрів взагалі показали +20 градусів.

Зверніть увагу! На тлі відключень світла й відсутності опалення українці переживають через холодну зиму. Однак директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда запевнив, що сильних і тривалих морозів цього року не буде.