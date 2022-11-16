Про те, що у столиці буде сніжити попереджали українські синоптики. Як виглядає Київ зараз і чи на довго туди прийшов сніг, інформує 24 канал.

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Сніг поки дуже мокрий, однак далі сніжитиме сильніше

Наразі київський сніг більше схожий на дощ. Проте синоптики попереджають, що далі може утворитися сніговий покрив висотою 3 – 8 сантиметрів. Про це заявляють в Укргідрометцентрі.

Перший сніг у столиці: дивіться відео

Найближчими днями мокрий сніг та посилення вітру можуть спровокувати на дорогах ожеледицю. Через це у КМДА просять водіїв терміново змінити літні шини на зимові.

Вечірній Київ 16 листопада: дивіться відео



Кияни діляться світлинами з першим снігом / Фото Реальний Київ

Потужніший снігопад прогнозують вже у п'ятницю 18 листопада. Температура опуститься до -2 градусів.

Сніг дуже мокрий, подекуди схожий на дощ: дивіться відео