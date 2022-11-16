На Київ суне негода

За словами синоптикині Наталки Діденко, сніг почне падати ще пізно ввечері сьогодні, 16 листопада. Переважно він буде мокрий.

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Дорожній рух буде ускладнений, бо можлива ожеледиця. Пішоходам буде також не дуже приємно пересуватися вулицями, адже під ногами може бути "каша".

Температура повітря 17 листопада у столиці буде близько 0 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться до +2 градусів. Сніг супроводжуватиметься сильним вітром, подекуди – штормовим.

До речі, до кінця тижня у Києві похолодає ще більше. Вночі температура повітря опуститься до -10...-5 градусів.

Не лякаємося похолодання, бо все це нормальна сезонна програма для нашого помірно-континентального підсоння,

– наголосила Діденко.

Зауважимо, що з наступного тижня, 22 листопада, у Київ прийде коротке потепління.

В Україні обіцяють сніг

17 листопада сніг прогнозують в усіх регіонах України, окрім Півдня. Зранку на Заході, Сході, Півночі та в Центрі ще можливий дощ, однак з обіду вже точно падатиме сніг. Народний синоптик Станіслав Щедрін попереджав, що може намести до пів метра снігу.

До речі, у південних областях тим часом пануватиме зовсім інша погода. Там обіцяють +10 градусів, а в Криму взагалі +15 градусів, та дощі.