Зимова погода накриє всі області України, окрім південних. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Спочатку дощ, а потім – сніг: народний синоптик розповів, як в Україні зміниться погода

В Україні випаде перший сніг

Температура повітря на Заході, Сході, Півночі та в Центрі опуститься. За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, стовпчики термометрів покажуть +2 градуси. Уночі будуть морози – -2 градуси.

Зранку у четвер спочатку випаде дощ, а вже з обіду – сніг. Зимова погода на Заході та Півночі затримається вже до 22 листопада. На Львівщини у понеділок – вівторок, 21 – 22 листопада, прогнозують снігопади й незначні морози вдень.

У Сумській області буде холодніше. Там температура повітря опуститься до -5 градусів вдень, а вночі взагалі до -12 градусів.

На Харківщині снігу буде менше. Він падатиме до 19 листопада включно, а далі будуть тільки морози. У Києві сніжитиме на день довше.

Куди зима ще не прийде

Мешканцям південних областей на зимову казку чекати не варто. 17 листопада в регіоні прогнозують дощі, але зате тепле повітря. Так, стовпчики термометрів в Херсоні покажуть +11 градусів. У Криму взагалі повітря прогріється до +15 градусів.

Перші ознаки снігу на Півдні можливі 18 листопада. Однак його буде зовсім трошки й подекуди.