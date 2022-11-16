Зимняя погода накроет все области Украины, кроме южных. Об этом сообщает 24 канал.

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В Украине выпадет первый снег

Температура воздуха на Западе, Востоке, Севере и Центре опустится. По данным синоптического ресурса Gismeteo, столбики термометров покажут +2 градуса. Ночью будут морозы -2 градуса.

Утром в четверг сначала будет дождь, а уже после обеда – снег. Зимняя погода на Западе и Севере задержится до 22 ноября. Во Львовской области в понедельник – вторник, 21 – 22 ноября, прогнозируют снегопады и незначительные морозы днем.

В Сумской области будет холоднее. Там температура воздуха опустится до -5 градусов днем, а ночью вообще до -12 градусов.

В Харьковской области снега будет меньше. Он будет падать до 19 ноября включительно, а дальше будут только морозы. В Киеве будет снежить на день дольше.

Куда зима еще не придет

Жителям южных областей зимнюю сказку ждать не стоит. 17 ноября в регионе прогнозируют дожди, но теплый воздух. Так, столбики термометров в Херсоне покажут +11 градусов. В Крыму вообще воздух прогреется до +15 градусов.

Первые признаки снега на Юге возможны 18 ноября. Однако его будет совсем немного и кое-где.