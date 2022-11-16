На Киев движется непогода

По словам синоптика Наталки Диденко, сегодня, 16 ноября поздно вечером начнет падать снег. В основном он будет мокрым.

В Украине завтра выпадет первый снег: в каких областях

Дорожное движение будет затруднено, так как возможен гололед. Пешеходам также будет не очень приятно передвигаться по улицам, поскольку под ногами может быть "каша".

Температура воздуха 17 ноября в столице будет около 0 градусов. Максимально столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Снег будет сопровождаться сильным ветром, кое-где – штормовым.

Кстати, к концу недели в Киеве похолодает еще больше. Ночью температура воздуха опустится до -10...-5 градусов.

Не пугаемся похолодания, потому что все это нормальная сезонная программа для нашей умеренно-континентального климата,

– подчеркнула Диденко.

Заметим, что на следующей неделе, 22 ноября, в Киев придет короткое потепление.

В Украине обещают снег

17 ноября снег прогнозируют во всех регионах Украины, кроме Юга. Утром на западе, востоке, севере и в центре еще возможен дождь, однако с обеда уже точно падать снег. Народный синоптик Станислав Щедрин предупреждал, что может наместить до полуметра снега.

Кстати, в южных областях будет царить совсем другая погода. Там обещают +10 градусов, а в Крыму вообще +15 градусов и дожди.