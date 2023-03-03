Наконец-то пришла весна, а вместе с ней – потепление. Однако надеяться, что отметки термометров в ближайшие дни во всех регионах поднимутся вверх – не стоит. Повезет только жителям некоторых областей.
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Погода по регионам
На Западе Украины температура будет колебаться от +5 до +7 градусов по Цельсию. Осадки возможны только в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.
Также жителям Севера – в частности, Сум и Чернигова – следует брать с собой зонтики, ведь дождь с мокрым снегом может заскочить врасплох. А вот на Юге и на Востоке нашего государства ожидается солнечная погода, хотя все же иногда весенние лучи будут скрываться за облаками.
Такая же ситуация будет в Центре Украины. Более того, температура днем может достигать аж +10 градусов по Цельсию.
Днем в северной части страны местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме южной части, порывы от 15 до 20 метров в секунду,
– написали в Укргидрометцентр.
Отдельно следует рассказать о погоде в столице. Собственно, синоптики прогнозируют сутки без осадков в Киеве с температурой от 2 до 3 градусов мороза ночью и от 3 до 8 градусов тепла днем.
Какая будет температура в крупнейших городах
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +5...+7
- Винница – +6...+8
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +3...+5
- Суммы – +4...+6
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +8...+10
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +5...+7
Прогноз погоды на 4 марта / Карта Укргидрометцентра