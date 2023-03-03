Нарешті прийшла весна, а разом з нею – потепління. Однак сподіватися, що позначки термометрів найближчими днями у всіх регіонах підіймуться вверх – не варто. Пощастить лише жителям деяких областей.
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Погода по регіонах
На Заході України температура коливатиметься від +5 до +7 градусів за Цельсієм. Опади можливі лише у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.
Також жителям Півночі – зокрема, Сум та Чернігова – слід брати зі собою парасольки, адже дощ з мокрим снігом може заскочити зненацька. А от на Півдні та на Сході нашої держави очікується сонячна погода, хоча все ж інколи весняні промені ховатимуться за хмарами.
Така ж ситуація буде в Центрі України. Ба більше, температура вдень може досягати аж +10 градусів за Цельсієм.
Без опадів, лише вдень у північній частині країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім південної частини, пориви від 15 до 20 метрів на секунду,
– написали в Укргідрометцентр.
Окремо слід розповісти про погоду в столиці. Власне, синоптики прогнозують добу без опадів у Києві з температурою від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу вночі та від 3 до 8 градусів тепла вдень.
Якою буде температура у найбільших містах
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +5...+7
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +5...+7
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +6...+8
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +6...+8
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +4...+6
- Полтава – +5...+7
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +8...+10
- Донецьк – +6...+8
- Луганськ – +5...+7
- Харків – +5...+7
Прогноз погоди на 4 березня / Карта Укргідрометцентру