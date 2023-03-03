Нарешті прийшла весна, а разом з нею – потепління. Однак сподіватися, що позначки термометрів найближчими днями у всіх регіонах підіймуться вверх – не варто. Пощастить лише жителям деяких областей.

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Погода по регіонах

На Заході України температура коливатиметься від +5 до +7 градусів за Цельсієм. Опади можливі лише у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Також жителям Півночі – зокрема, Сум та Чернігова – слід брати зі собою парасольки, адже дощ з мокрим снігом може заскочити зненацька. А от на Півдні та на Сході нашої держави очікується сонячна погода, хоча все ж інколи весняні промені ховатимуться за хмарами.

Така ж ситуація буде в Центрі України. Ба більше, температура вдень може досягати аж +10 градусів за Цельсієм.

Без опадів, лише вдень у північній частині країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім південної частини, пориви від 15 до 20 метрів на секунду,
– написали в Укргідрометцентр.

Окремо слід розповісти про погоду в столиці. Власне, синоптики прогнозують добу без опадів у Києві з температурою від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу вночі та від 3 до 8 градусів тепла вдень.

Якою буде температура у найбільших містах

  • Київ – +4...+6
  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +5...+7
  • Чернівці – +5...+7
  • Хмельницький – +5...+7
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +5...+7
  • Вінниця – +6...+8
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +8...+10
  • Черкаси – +6...+8
  • Чернігів – +3...+5
  • Суми – +4...+6
  • Полтава – +5...+7
  • Дніпро – +6...+8
  • Запоріжжя – +8...+10
  • Донецьк – +6...+8
  • Луганськ – +5...+7
  • Харків – +5...+7


Прогноз погоди на 4 березня / Карта Укргідрометцентру