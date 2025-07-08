Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 9 июля

Так, синоптики предупреждают о непогоде жителей западных, Житомирской и Винницкой областей. Будут умеренные, а местами значительные дожди. Также грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +14 – +19, днем жара не ожидается, – только +20 – +25 градусов. Разве что в Винницкой области +24 – +29.

Между тем на остальной территории Украины будет жарко и сухо. Ночью +19 – +24 градусов. Днем воздух сильно прогреется, в частности, до +35 – +39 градусов.

Только на Киевщине и Черниговщине местами кратковременный дождь и гроза. Немного прохладнее, – ночью +16 – +21, днем +29 – +34.

Ветер будет южный, юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 9 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Температура в крупных городах