Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 9 июля
Так, синоптики предупреждают о непогоде жителей западных, Житомирской и Винницкой областей. Будут умеренные, а местами значительные дожди. Также грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью +14 – +19, днем жара не ожидается, – только +20 – +25 градусов. Разве что в Винницкой области +24 – +29.
Между тем на остальной территории Украины будет жарко и сухо. Ночью +19 – +24 градусов. Днем воздух сильно прогреется, в частности, до +35 – +39 градусов.
Только на Киевщине и Черниговщине местами кратковременный дождь и гроза. Немного прохладнее, – ночью +16 – +21, днем +29 – +34.
Ветер будет южный, юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 9 июля / Скриншот с Укргидрометцентра
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Температура в крупных городах
- Киев +30 – +32
- Ужгород +21 – +23
- Львов +21 – +23
- Ивано-Франковск +21 – +23
- Тернополь +22 – +24
- Черновцы +22 – +24
- Хмельницкий +22 – +24
- Луцк +23 – +25
- Ровно +22 – +24
- Житомир +23 – +25
- Винница +26 – +28
- Одесса +33 – +35
- Николаев +35 – +37
- Херсон +35 – +37
- Симферополь +34 – +36
- Кропивницкий +34 – +36
- Черкассы +33 – +35
- Чернигов +31 – +33
- Сумы +33 – +35
- Полтава +33 – +35
- Днепр +34 – +36
- Запорожье +34 – +36
- Донецк +34 – +36
- Луганск +33 – +35
- Харьков +33 – +35