Теплее, чем обычно, но почти каждый день дожди: какая погода ожидается в Украине на этой неделе

На этой неделе в Украине ожидается переменчивая и дождливая погода. В некоторых регионах осадки будут значительными. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Как будет меняться погода?

В понедельник, 16 ноября, только на крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит -3…+2 градуса ночью и +3…+8 градусов днем. В Одесской области и в Крыму местами воздух прогреется до +10…+11 градусов.

Во вторник, 17 ноября, ночью будут идти дожди в западных областях, а днем умеренные осадки распространятся на большинство регионов Украины. В северных областях возможен дождь с мокрым снегом. В западных регионах местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, а на Левобережье – в пределах -3…+2 градусов. Днем ожидается +3…+8 градусов, а на Прикарпатье и в южных областях – +7…+12 градусов.

В среду, 18 ноября, почти на всей территории страны будет пасмурная и дождливая погода. Такая погода обусловлена прохождением атмосферных фронтов с запада. В Карпатском регионе осадки местами будут значительными. Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, на крайнем юге – до +10 градусов. Днем ожидается +6…+11 градусов, а в южных и западных областях местами потеплеет до +12…+14 градусов.

В четверг, 19 ноября, в большинстве областей будут идти дожди. Днем на Левобережье осадки местами будут значительными. В Крыму и Приазовье местами возможны грозы. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+11 градусов ночью и +7…+12 градусов днем. На юге страны воздух прогреется до +13…+16 градусов.

В пятницу, 20 ноября, дожди прогнозируются в южных регионах и местами на западе страны. В Крыму осадки временами будут значительными и сопровождаться грозой. Местами возможен туман. Столбики термометров покажут +4…+9 градусов ночью и +7…+12 градусов днем. В Крыму будет теплее – +13…+16 градусов.

В субботу, 21 ноября, в большинстве областей снова будут идти небольшие, местами умеренные дожди. В западных областях осадки будут выпадать в виде мокрого снега. Также местами возможен туман. Температура воздуха составит +3…+8 градусов ночью и +4…+9 градусов днем. В южных областях и на Закарпатье потеплеет до +10…+12 градусов.

В воскресенье, 22 ноября, ночью местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+6 градусов ночью и +2…+7 градусов днем. В южной части страны будет теплее – +8…+13 градусов.