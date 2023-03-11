Весеннее тепло уже в Украине

Сегодня, 11 марта, во всех областях Украины воздух прогреется до +10 градусов и даже выше. На Юге +17. Заметим, что повсюду синоптики прогнозируют дождь.

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В воскресенье снова немного похолодает. В частности, ночью в Ивано-Франковской области -1...-3 градуса. Днем на Западе и Севере до 5 градусов тепла. Впрочем, такие показатели задержатся совсем ненадолго. Уже в начале следующей недели температура снова будет подниматься.

Во вторник, 14 марта, на Западе прогреет даже до +17 градусов. В целом, кроме Черниговской и Сумской областей прогнозируют +10...+13. Возможна переменная облачность, однако, без осадков.

Синоптики дают надежду, что 15 марта ночных морозов уже не будет вообще. Так, в темное время суток минимум 0, максимум +5 градусов. Днем температура в разы выше. В частности, на Западе до +11, на Севере +12, на Востоке +15, а на Юге, конечно же, больше всего – 17 градусов.

Прогноз погоды на 15 марта / Скриншот из Укргидрометцентра