Весняне тепло вже в Україні

Сьогодні, 11 березня, у всіх областях України повітря прогріється до +10 градусів та навіть вище. На Півдні +17. Зауважимо, що всюди синоптики прогнозують дощ.

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У неділю на території нашої держави знову трохи похолодає. Зокрема, вночі на Івано-Франківщині -1...-3 градуси. Вдень на Заході та Півночі лише до 5 градусів тепла. Втім, такі показники затримаються зовсім ненадовго. Уже на початку наступного тижня температура знову буде підійматися.

У вівторок, 14 березня, на Заході прогріє навіть до +17 градусів. Загалом, усюди окрім Чернігівської та Сумської областей прогнозують +10...+13. Можлива мінлива хмарність, втім, без опадів.

Синоптики дають надію, що 15 березня нічних морозів не буде вже взагалі. Так, у темну пору доби мінімум 0, максимум – +5 градусів. Натомість вдень температура в рази вища. Зокрема, на Заході до +11, на Півночі +12, на Сході +15, а на Півдні, звичайно ж, найбільше, – 17 градусів.

Прогноз погоди на 15 березня / Скриншот з Укргідрометцентру