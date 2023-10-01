Когда в октябре ждать резкое похолодание: что прогнозируют синоптики

Теплый сентябрь прошел с небольшими осадками и колебаниями температур. Октябрь сразу же принесет резкое похолодание украинцам и накроет некоторые регионы дождем.

Впрочем, не стоит сразу сокрушаться, что октябрь будет холодным и дождливым. Синоптики прогнозируют, что по сравнению с погодой прошлых лет серьезных изменений не будет.

Актуально Октябрь принесет не только погодные изменения: чего следует ожидать с 1 октября

Октябрь начнется с похолодания

Новая неделя принесет украинцам дожди с грозами и существенное похолодание. Так, уже 1 октября синоптики прогнозируют кратковременные осадки почти по всей территории Украины, кроме Запада, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской и Николаевской областей.

1 октября в связи с прохождением слабо выраженного холодного фронта в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,

– отметил Игорь Кибальчич.

С первого дня октября значительное похолодание ощутят жители западных областей. Там столбики термометров опустятся на несколько градусов – в регионе прогнозируют +17…+19 градусов. В Волынской, Черновицкой и Житомирской областях будет еще прохладнее – около +16…+18 градусов.

Температура будет продолжать снижаться в первую неделю октября. Если на Западе похолодание уже ощутили, то жители других областей – примерно с 4 октября. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров задержатся на отметке +20…+22 днем. Следует учитывать, что на Севере и Западе снижение температуры может быть более ощутимым. Между тем на Юге – не столь значительным. Там еще могут оставаться высокие значения.

В общем, по прогнозу Кибальчича, температура в начале октября снизится на 4 – 7 градусов, но днем снова будет приходить в норму. Осадки, если и прогнозируются в первой декаде месяца, то кратковременны.

Во второй половине октября, после 18-20 октября, будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха. Впрочем, увеличится количество осадков и облачность.

При этом бабье лето наступит во второй половине месяца, однако его продолжительность пока определить сложно,

– подчеркнул синоптик.