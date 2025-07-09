Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 10 июля

По данным синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно. Ожидаются значительные, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью будет от +12 до +17 градусов, днем 15– 20 градусов тепла, на Житомирщине и Виннитчине + 21 – +26градусов.

На остальной территории страны будет переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской, днем и Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18 – 23 градусов, днем 29 – 34 градусов, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35 – 38 градусов.

Ветер будет юго-восточный, южный (в западных областях северо-западный), порывы которого будут достигать от 7 – 12 метров в секунду.



Погода на 10 июля / Инфографика Укргидрометцентра

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Температура в крупных городах