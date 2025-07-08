Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

В западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозы, местами град, а также шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ночью на крайнем Западе, днем в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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Где будет непогода 9 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

К слову, в Укргидрометцентре ранее предупреждали, что днем 8 июля в западных, Житомирской, Киевской областях грозы. Также на Западе местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. На Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.

Заметим, что по прогнозу на картах, дожди и грозы будут в западных областяхи в четверть.

Прогноз погоды на трое суток