Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

У західних, Житомирській і Вінницькій областях будуть грози, місцями град, а також шквали 15 – 20 метрів на секунду. Уночі на крайньому Заході, удень у більшості західних, Вінницькій і Житомирській областях пройдуть значні дощі. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

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Де буде негода 9 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До слова, в Укргідрометцентрі раніше попереджали, що вдень 8 липня у західних, Житомирській, Київській областях грози. Також на Заході місцями град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

Зауважимо, що за прогнозом на картах, дощі та грози будуть у західних областях і в четвер.

Прогноз погоди на три доби