Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Негода в Україні
У західних, Житомирській і Вінницькій областях будуть грози, місцями град, а також шквали 15 – 20 метрів на секунду. Уночі на крайньому Заході, удень у більшості західних, Вінницькій і Житомирській областях пройдуть значні дощі. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
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Де буде негода 9 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру
До слова, в Укргідрометцентрі раніше попереджали, що вдень 8 липня у західних, Житомирській, Київській областях грози. Також на Заході місцями град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.
Зауважимо, що за прогнозом на картах, дощі та грози будуть у західних областях і в четвер.
Прогноз погоди на три доби
- Синоптики прогнозують, що 9 – 10 липня в західних, Житомирській і Вінницькій областях будуть помірні, подекуди значні дощі, грози. Уночі +12 – +18 градусів, удень 9 липня +20 – +27 градусів, 10 липня +16 – +23 градуси.
- Тим часом на решті території України буде переважати суха та спекотна погода. Тільки на Київщині й Чернігівщині подекуди короткочасний дощ, гроза. Уночі +16 – +22 градуси, удень +29 – +34, але у східних, південно-східних, Сумській і Полтавській областях сильна спека +35 – +38 градусів.
- Далі, 11 липня, у західних, північних, вдень і в центральних областях подекуди короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.
- На Заході, у Житомирській і Вінницькій областях уночі +11 – +16 градусів, удень +15 – +21. На Сході й Південному Сході вночі +21 – +26, удень сильна спека +35 – +38 градусів. На решті території України вночі +14 – +19, удень +25 – +30 градусів.