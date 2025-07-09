Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 10 липня
За даними синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно. Очікуються значні, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози. Температура повітря вночі буде від +12 до +17 градусів, вдень 15 – 20 градусів тепла, на Житомирщині та Вінниччині + 21 – +26градусів.
На решті території країни буде мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській, вдень і Черкаській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18 – 23 градусів, вдень 29 – 34 градусів, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35 – 38 градусів.
Вітер буде південно-східний, південний (в західних областях північно-західний), пориви якого сягатимуть від 7 – 12 метрів за секунду.
Погода на 10 липня / Інфографіка Укргідрометцентру
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Температура у великих містах
- Київ +30 – +32
- Ужгород +17 – +19
- Львів +16 – +18
- Івано-Франківськ +17 – +19
- Тернопіль +16 – +18
- Чернівці +23 – +25
- Хмельницький +18 – +20
- Луцьк +17 – +19
- Рівне +16 – +18
- Житомир +23 – +25
- Вінниця +23 – +25
- Одеса +29 – +31
- Миколаїв +31 – +33
- Херсон +35 – +37
- Сімферополь +31 – +33
- Кропивницький +29 – +31
- Черкаси +31 – +33
- Чернігів +32 – +34
- Суми +35 – +37
- Полтава +35 – +37
- Дніпро +35 – +37
- Запоріжжя +35 – +37
- Донецьк +35 – +37
- Луганськ +34 – +36
- Харків +35 – +37