Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 10 липня

За даними синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно. Очікуються значні, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози. Температура повітря вночі буде від +12 до +17 градусів, вдень 15 – 20 градусів тепла, на Житомирщині та Вінниччині + 21 – +26градусів.

На решті території країни буде мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській, вдень і Черкаській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18 – 23 градусів, вдень 29 – 34 градусів, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35 – 38 градусів.

Вітер буде південно-східний, південний (в західних областях північно-західний), пориви якого сягатимуть від 7 – 12 метрів за секунду.



Погода на 10 липня / Інфографіка Укргідрометцентру

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Температура у великих містах