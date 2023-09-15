В южных и юго-восточных областях ночью 16 сентября пройдут грозы. Именно поэтому предупредили об уровне опасности, то есть желтом.

Смотрите также Синоптики ответили, будет ли сильное похолодание в ближайшее время

Какая будет погода в регионах Украины

В западных и северных областях Украины прогнозируют местами туман, который покроет регионы ночью и утром. Несмотря на это, днем в областях будет тепло – в среднем не менее 20 – 22 градусов тепла.

На всей территории Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Исключение составляет только южная и юго-восточная часть страны – там ночью кратковременные дожди и грозы.

На Юге Украины будет теплее всего – там температура воздуха днем прогреется до 22 – 27 градусов тепла, ночью – будет 13 – 18 градусов. На Востоке будет холоднее – в среднем 19 – 21 градус днем и 9 – 11 ночью.

Кроме того, прогнозируют ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный – 7 – 12 метров в секунду.

Какую температуру следует ждать в украинских городах

  • Киев +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +21...+23
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +21...+23
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +21...+23
  • Винница +21...+23
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +23...+25
  • Симферополь +23...+25
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +21...+23
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +20...+22
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +22...+24
  • Донецк +19...+21
  • Луганск +20...+22
  • Харьков +20…+22


Погода в Украине 16 сентября / Инфографика 24 Канала