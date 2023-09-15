У південних та південно-східних областях вночі 16 вересня будуть грози. Саме тому попередили про І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Дивіться також Синоптики відповіли, чи буде сильне похолодання вже найближчим часом

Якою буде погода в регіонах України

У західних та північних областях України прогнозують місцями туман, який накриє регіони вночі та вранці. Попри це, вдень в областях буде тепло – в середньому не менше 20 – 22 градусів тепла.

На всій території України прогнозують мінливу хмарність без опадів. Виняток становить тільки південна та південно-східна частина країни – там вночі короткочасні дощі та грози.

На Півдні України буде найтепліше – там температура повітря вдень прогріється до 22 – 27 градусів тепла, вночі – буде 13 – 18 градусів. На Сході буде дещо холодніше – в середньому 19 – 21 градус вдень та 9 – 11 вночі.

Окрім того, прогнозують вітер північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний – 7 – 12 метрів за секунду.

Яку температуру варто чекати в українських містах

Київ +21...+23

Ужгород +22...+24

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +21...+23

Чернівці +21...+23

Хмельницький +21...+23

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +21...+23

Вінниця +21...+23

Одеса +24...+26

Миколаїв +24...+26

Херсон +23...+25

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +22...+24

Черкаси +21...+23

Чернігів +20...+22

Суми +19...+21

Полтава +20...+22

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +22...+24

Донецьк +19...+21

Луганськ +20...+22

Харків +20…+22



Погода в Україні 16 вересня / Інфографіка 24 Каналу